Актриса Эмилия Кларк в интервью Variety рассказала, что все еще «расстроена» тем, как закончилась история ее героини Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».
В интервью Кларк вспомнила последние слова Дейнерис, обращенные к Джону Сноу, перед тем как тот смертельно ранил ее ножом. Это были слова: «Мы сломаем колесо вместе».
«Это последнее, что я сказала перед тем, как этот нахальный маленький ублюдок пырнул меня ножом. Чертовски возмутительно. Я была так зла. Я была в ярости. [Это было] грубо. Я отдала этому человеку все, сжигала города дотла ради него, ради нас», — сказала Кларк.
Актриса поделилась, что пришла в оцепенение, когда прочла этот момент в сценарии впервые. «Забыла ключи, телефон, все — и просто бродила несколько часов, пытаясь осознать, что придется снимать в [финальном] сезоне]», — сказала она.
Недавно Эмилия Кларк раскритиковала слухи о том, что актеры сериала «Игра престолов» получали по 300 тыс. долларов за каждый эпизод. Однако актриса поделилась, что заработанных на проекте денег хватило для закрытия ипотеки родителей.
Эмилия Кларк рассказала, что финал Дейнерис в «Игре престолов» вызывает у нее ярость
Актриса Эмилия Кларк в интервью Variety рассказала, что все еще «расстроена» тем, как закончилась история ее героини Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».