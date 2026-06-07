Около 10 тысяч человек приняли участие в «Красочном забеге» в Москве

Около 10 тыс. человек 7 июня вышли на старт 12-го «Красочного забега» в Москве. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Бегового сообщества. Мероприятие стало частью проекта «Лето в Москве».



Участники пробежали пять километров через несколько зон, где их осыпали красками. Маршрут забега прошел через Олимпийский проспект и улицу Дурова. Старт был недалеко от спорткомплекса «Олимпийский», а финиш — на Цветном бульваре у Трубной площади.



На первом месте среди мужчин оказался Иван Панферов (14 минут 28 секунд). Второе место занял Александр Рыбалкин с результатом 14 минут 29 секунд, третье — Игорь Михальчук (14 минут 34 секунд). Среди женщин первой финишировала Юлия Конякина — ее забег занял 16 минут 50 секунд. На втором месте оказалась Мария Семенцова (17 минут 8 секунд), на третьей позиции — Екатерина Родичева (17 минут 15 секунд). Победители и призеры получили кубки и призы от партнеров.