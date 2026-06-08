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Сиквел «Супер Марио» стал первым фильмом 2026 года, собравшим 1 млрд долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым фильмом 2026 года, преодолевшим отметку в 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По итогам прошедшего уик-энда сборы сиквела «Супер Марио» составили 428,5 млн долларов в домашнем прокате и 571,5 млн долларов на международных рынках (в сумме — 1 млрд).

Предыдущая часть, «Супербратья Марио. Фильм» 2023 года, заработала в прокате больше 1,3 млрд долларов. Совокупные сборы двух картин достигли 2,3 млрд долларов, что сделало фильмы о Марио одной из самых кассовых анимационных франшиз Голливуда.

Сейчас серия занимает девятое место среди анимационных франшиз по мировым сборам. Она уступает, в частности, «Головоломке» с 2,56 млрд долларов, «Кунг-фу Панде» с 2,37 млрд долларов и «Гадкому я», который остается самой кассовой анимационной франшизой с 5,64 млрд долларов.

Производством «Супер Марио: Галактическое кино» занимались Universal, Illumination и Nintendo. По сюжету Марио и Луиджи находят динозаврика Йоши и быстро становятся с ним друзьями. Команда вместе с принцессой Пич и грибом Тоадом отправляется за приключениями в открытый космос, где им предстоит противостоять Боузеру-младшему.

К озвучке вернулся состав первого фильма: Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Тоад) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Среди новых героев — Фокс МакКлауд, которого озвучил Глен Пауэлл.

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