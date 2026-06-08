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Новые набережные появятся районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: mos.ru

В Москве построят и реконструируют более 10 километров набережных Москвы-реки, сообщает Mos.ruИзменения затронут районы Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский.

Работы уже идут на левом берегу — на Шелепихинской и Карамышевской набережных. На правом берегу строят участок от Шелепихинского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко». Также готовятся к благоустройству набережные в Мневниковской пойме.

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После завершения Карамышевская и Шелепихинская набережные образуют единый пешеходный маршрут от проспекта Маршала Жукова до Пресненской набережной. На противоположном берегу появится променад от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста. В Мневниковской пойме обустроят две набережные — в западной и восточной частях.

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Вчера в Москве также открыли четвертый маршрут регулярного речного транспорта. Он проходит через причалы «Лужники» и «Киевский». До конца года на маршруте появятся еще две остановки: «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды».

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