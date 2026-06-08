Дедушка случайно выложил видео, где он пытается выключить камеру. Ролик собрал 3 млн просмотров

Ролик появился 9 мая в полупустом аккаунте Дерсио Флориано (@floriano.dercio). В видео нет ни слов, ни музыки, ни цепляющего визуала. Владелец аккаунта просто смотрит во фронтальную камеру, а затем переключает ее и ненадолго запечатлевает носок.