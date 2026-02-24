Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер

Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»

Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер

Афиша Daily
Фото: А24/YouTube

На ютуб-канале A24 опубликовали тизер фильма «Закулисье» («Backrooms») — хоррора Кейна Парсонса, в котором снялись Чиветель Эджофор («12 лет рабства», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки») и Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность»).

Ролик демонстрирует различные пустые помещения, находящиеся на разных уровнях одного здания. Судя по ролику, большинство из показанных комнат расположены под землей. Окна есть только в первых двух из них.

Видео: А24/YouTube

Закадровый голос (он, предположительно, принадлежит Эджофору) сообщает, что обнаружил нечто. «Я нашел помещение. Оно огромное, продолжается сново и снова без конца. Все эти комнаты, это место построило их, или скорее запомнило», — говорит он.

Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 29 мая. В нем снимутся Марк Дюпласс, Финн Беннетт и Лукита Максвелл. В основу проекта лег ютуб-сериал Парсонса, который он запустил в 2022 году. Он набрал более 190 млн просмотров.

Как отмечает The Hollywood Reporter, сериал расскажет о двух людях, которые обнаружили таинственную дверь в подвале мебельного салона. Парсонс после его выхода станет самым молодым режиссером в истории студии А24: кинематографисту всего 20 лет.

Он поставил картину по сценарию Уилла Судика. Ленту финансировали А24 и Chernin Entertainment. Над проектом работали 21 Laps Entertainment и Atomic Monster. Среди продюсеров фильма — Шон Леви и Джеймс Ван.

Расскажите друзьям