Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне

Фанаты сборной Шотландии выпили так много пива, что в некоторых барах Бостона этот напиток полностью закончился. Об этом сообщает издание NBC News.
14 июня на чемпионате мира по футболу состоялся матч между сборными Шотландии и Гаити. Шотландия выиграла со счетом 1:0 и заработала 3 очка, став лидером в группе C.
Празднуя победу, фанаты сборной Шотландии буквально оккупировали бостонские бары и рестораны. В результате во многих питейных заведениях пиво полностью закончилось. По словам владельца одного из баров, «Тартановая армия» выпила в четыре раза больше напитка, чем обычно выпивается в четырехдневные выходные в честь Дня независимости. Бару даже пришлось организовать экстренный довоз.
«Мы работаем здесь уже более 30 лет, и никогда ничего подобного не видели», — заявил операционный директор компании Hennessy Ноэль Сомерс.
В одном из баров даже сломалась дверца пивного холодильника, потому что фанаты открывали и закрывали ее много раз.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые он проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Мы собирали самые обсуждаемые и милые моменты первой недели турнира. А еще рассказывали, в каких московских барах можно посмотреть матчи.