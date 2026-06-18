Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры

Rockstar Games откроет предзаказы GTA 6 с 25 июня. Компания также презентовала официальную обложку игры.
С 25 июня новый экшн в открытом мире можно будет предзаказать и в PlayStation Store, и Microsoft Store, а также в розничных сетях. Но точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Ранее глава издательства Take-Two Штраус Зельник сообщал, что рекламная кампания GTA 6 начнется летом.
Обложка GTA 6 выполнена в стилистике прошлых частей цикла. Арт состоит из нескольких сегментов, на которых изображены главные герои и второстепенные персонажи, а по центру — логотип игры.
GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября текущего года. Точной информации о выходе на ПК пока нет. Последние игры Rockstar Games выпускала на компьютерах после релиза на консолях.
В мае этого года Зельник заявил, что дату релиза издатель больше смещать не будет. По его словам, Take Two Interactive прогнозирует выручку в 8,2 млрд долларов в следующем финансовом году благодаря запуску GTA 6 этой осенью.
Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025-го. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.