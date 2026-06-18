Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры

С 25 июня новый экшн в открытом мире можно будет предзаказать и в PlayStation Store, и Microsoft Store, а также в розничных сетях. Но точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Ранее глава издательства Take-Two Штраус Зельник сообщал, что рекламная кампания GTA 6 начнется летом.