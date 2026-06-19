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Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Режиссер и сценарист «Обсессии» Карри Баркер заключил контракт с Blumhouse Atomic Monster и Universal Pictures на восьмизначную сумму. Баркер выступит режиссером, сценаристом и продюсером новой ленты. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Название новой ленты, актерский состав, сюжет и дата начала съемок пока неизвестны. Это будет хоррор, но его концепцию и суть пока не раскрывают. Баркер презентовал новый проект руководству Universal.

Хоррор «Обсессия» Карри Баркера, премьера которого состоялась в мае, уже стал мировым хитом. Картина собрала в прокате 300 млн долларов при бюджете 750 тыс. долларов. Она стала феноменом киноиндустрии и получила высокие оценки от критиков и зрителей.

«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на Кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. 

Баркер пришел в кино с ютуба. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a Bad Idea», где показывал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на ютуб, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.

Недавно стало известно, что перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет режиссер «Обсессии» Карри Баркер. Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.

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