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«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube

Афиша Daily
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Иллюстрация: Twentieth Century Fox

Портал «Рамблер» 19 июня запустил ИИ-помощника на видеохостинге Rutube. 

Сервис разработали на основе нейросети «ГигаЧат» от «Сбера». У него можно спросить про актеров и создателей фильмов и сериалов, получить информацию о новинках кинопроката, жизни блогеров и многом другом.

А на канале «Матч ТВ» на Rutube запустили спортивного ИИ-эксперта, который поможет разобраться в чемпионате мира по футболу 2026 года. У него можно запросить расписание матчей, факты о командах и игроках, а также самую разную статистику. 

ИИ помогает не только пользователям видеохостингов, но и разработчикам автономных роботов. Компания Niantic недавно сообщала, что данные, собранные пользователями мобильной игры Pokémon Go, ранее использовались для обучения систем компьютерного зрения. 

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