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Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA 6

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Rockstar

Российско-аргентинский музыкант Дмитрий Лаврутов приложил руку к саундтреку GTA 6. Об этом Лаврутов рассказал в соцсети X.

Лаврутов родом из Красноярска, но с 2022 года живет в Аргентине. Один из его треков звучит в тизере GTA 6, который приурочен к объявлению даты старта предзаказов игры. Композитор поблагодарил Rockstar за доверие.

Видео: Rockstar

«Огромное спасибо, Rockstar. Я и представить не мог, что когда-нибудь моя музыка прозвучит в игре, которой я всегда восхищался. Я счастлив и благодарен за эту возможность, для меня это огромная честь. Спасибо, что поверили в меня», — подчеркнул композитор.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На этой неделе авторы игры объявили дату старта предзаказов — 25 июня — и презентовали обложку игры.

Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025-го. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

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