При этом весной средние зарплаты россиян перешли порог в 200 тысяч рублей в пяти отраслях. Самые высокие зарплаты получали финансисты и страховщики — 314,1 тыс. рублей. У тех, кто работал в сфере IT, средняя зарплата достигала 226,5 тыс. рублей.