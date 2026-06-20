Самая прибыльная подработка в Москве — укладка керамической плитки. Столичные укладчики в среднем зарабатывают 155,2 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на экспертов «Авито Подработки».
На втором месте автослесари с показателем в 147,4 тыс. рублей в месяц. На третьем — ремонтники со средним месячным доходом в 122,7 тыс. рублей. Маляры в среднем зарабатывают 116,9 тыс. рублей, а автомеханики 111,9 тыс. рублей.
В Подмосковье самыми высокооплачиваемым подработками стали позиции монтажника (155,5 тыс. рублей, +81% за год), сборщика мебели (148,7 тыс., +79%) и торгового представителя (113,9 тыс., +135% за год).
При этом весной средние зарплаты россиян перешли порог в 200 тысяч рублей в пяти отраслях. Самые высокие зарплаты получали финансисты и страховщики — 314,1 тыс. рублей. У тех, кто работал в сфере IT, средняя зарплата достигала 226,5 тыс. рублей.