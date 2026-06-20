Lipelis, «Казускома» и «Банд’Эрос» выступят на Ömankö Day

Партнерские зоны на фестивале подготовят Альфа-Банк, «Яндекс Еда», Blink и Honor. Альфа-Банк организует площадку для панна-футбола, граффити-зону и арт-перформанс художницы Иры Беспаловой. «Яндекс Еда» представит инсталляцию с гигантскими фруктами и зоны с ярким сет-дизайном. Blink установит семиметровую звезду, а Honor откроет фотозону, где будет работать фотограф Дима Черный.