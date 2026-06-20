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В Швеции нашли считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Joanna Stingray/Getty Images

В Швеции нашли неизданную песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Пленку обнаружил архивист и коллекционер Сергей Чубраев в домашнем архиве шведки Сары Океррен, которая дружила с музыкантом в 80-е. Об этом сообщила «Комсомольская правда». 

Песня называется «Дети минут». Она войдет в документальный фильм «Привет Карлу Густаву», который бесплатно выйдет в сети на день рождения музыканта 21 июня. 

Текст песни сохранился в архивах басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого. «Дети минут» Цой отказывался исполнять на концертах и записывать на студии, потому что в ней упоминаются многие музыкальные группы и коллеги в пародийном ключе.    

В конце прошлого года рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» продали раньше запланированного аукциона. Стартовая цена лота составила 1 млн рублей, точная сумма финальной стоимости не раскрывается. 

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