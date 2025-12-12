Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» продали раньше запланированного аукциона, который должен был состояться 18 декабря. Об этом сообщил ТАСС.



Cтартовая цена лота составила 1 млн рублей, точная сумма финальной стоимости не раскрывается. «Досрочный выкуп на аукционном рынке, как в России, так и за рубежом, явление достаточно редкое. Но когда появляется покупатель с выраженным интересом к конкретному лоту, и он готов предложить цену, от которой не могут отказаться ни продавец, ни аукционный дом, стороны, как правило, приходят к соглашению. В таких случаях, строго в соответствии с правилами торгов, лот снимается с аукциона заранее», — прокомментировал директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.