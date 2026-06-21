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Стал известен топ-20 самых прослушиваемых музыкантов на Apple Music

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: A J./Unsplash

Проект Chart Data опубликовал в соцсети Х топ-20 самых прослушиваемых артистов стриминга Apple Music за все время. Статистику репостнул официальный аккаунт Apple Music.

Дрейк оказался на первом месте. В топ-5 также вошли Тейлор Свифт, Future, Youngboy Never Broke Again и Bad Bunny.

Топ-20:

  1. Дрейк
  2. Тейлор Свифт
  3. Future
  4. Youngboy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Морган Уоллен
  9. Канье Уэст
  10. Post Malone
  11. Трэвис Скотт
  12. Ариана Гранде
  13. Крис Браун
  14. Кендрик Ламар
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Эд Ширан
  19. Джастин Бибер
  20. Eminem

Сервис Apple Music запустили 30 июня 2015 года. Недавно стало известно, что сервис запустит полное прослушивание песен внутри TikTok. Кнопка Play Full Song для запуска треков будет доступна в ленте рекомендаций и на страницах звуков.

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