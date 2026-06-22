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В первый уик-энд «История игрушек-5» заработала более 300 млн долларов — это рекорд для франшизы

Афиша Daily
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Иллюстрация: Walt Disney PIctures

«История игрушек-5» в первые выходные собрала 312 млн долларов в мировом прокате, 160 млн от этой суммы принесли кинотеатры Северной Америки. Это рекордный старт в истории франшизы. В Америке лента обошла по сборам блокбастер «День разоблачения» и хоррор «Обсессия». Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники. 

Четвертая «История игрушек» в 2019 году стартовала с 238 млн долларов. Пятая часть серии также показала лучший старт в первые выходные в текущем году среди всех выходящих картин. 

Лента обошла в Северной Америке по стартовым сборам «Супер Марио: Галактическое кино». Сиквел про усатого водопроводчика на старте собрал в Америке 131,7 млн долларов.   

Бюджет «Истории игрушек-5» — 250 млн долларов. Только на предпоказах картина принесла авторам 17,5 млн, поставив рекорд года.

Премьера пятой «Истории игрушек» состоялась 19 июня. По сюжету Вуди, Базз, Джесси и остальные герои столкнутся с новым антагонистом — планшетом LilyPad.

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