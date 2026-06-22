«История игрушек-5» в первые выходные собрала 312 млн долларов в мировом прокате, 160 млн от этой суммы принесли кинотеатры Северной Америки. Это рекордный старт в истории франшизы. В Америке лента обошла по сборам блокбастер «День разоблачения» и хоррор «Обсессия». Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.