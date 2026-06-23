В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты

Московский парк аттракционов «Сказка» запускает ночной формат катаний — Night Riders. Событие пройдет в четыре даты: 27 июня, 4, 11 и 25 июля. Билеты стоят от 2000 рублей.
Диджей-сеты будут звучать с 23.00 до 2.00. Аттракционы будут гореть неоновым светом — всего их более 15, в том числе колесо обозрения. Будут работать точки фастфуда.
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© Пресс-служба парка «Сказка»
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© Пресс-служба парка «Сказка»
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© Пресс-служба парка «Сказка»
Совсем скоро, 11 июля, также откроется уличная территория парка «Остров мечты» — с пятью новыми тематическими локациями и более чем 20 аттракционами. Билет в крытую и уличную части будет единым.
В парке также запустят водный аттракцион — сплав по «горной реке» длиной четверть километра с перепадами до 12 метров. Рядом установят сушилки для одежды.