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Зендая рассказала, что ее первое свидание было на «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом

Афиша Daily
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Фото: Done and Dusted Productions

На пресс-туре к фильму «Человек-паук: Совершенно новый день» Зендая призналась, что ее первое свидание прошло в кино на фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Том Холланд — ее муж и исполнитель роли Питера Паркера в современных фильмах Marvel — в шутку возмутился: «Как ты могла…». Зендая ответила: «Знаю-знаю… но в итоге все обернулось хорошо».

«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 31 июля.

Видео: @_nahmt

Недавно Холланд подтвердил в интервью Esquire, что они с Зендаей сыграли тайную свадьбу. Пара познакомилась в 2016 году на съемках первой части перезапумка «Человека-паука». У Тома Холланда есть своя линейка безалкогольных напитков — и недавно он представил новую линейку Bero Shandy, на создание которой его вдохновила Зендая. Девушка не любит обычное пиво, поэтому специально для нее актер запустил напиток шенди, который делают из пива и лимонада.

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