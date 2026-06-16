Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае

Том Холланд в интервью Esquire впервые прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Зендаей. Еще в марте на красной дорожке премии Actor Awards стилист Зендаи Ло Роуч сообщил, что торжество уже состоялось, но «СМИ его пропустили». После этого в соцсетях начали появляться сгенерированные ИИ-снимки с актерами якобы с праздника.
Холланд отметил, что когда фото увидела его бабушка, то подумала, что ее не пригласили на свадьбу. «Человек-паук» уточнил, что на торжестве присутствовали все члены его семьи, но не стал раскрывать подробности. Том также добавил, что Зендая очень важна для него.
«В нашей профессии бывают очень стрессовые ситуации, и очень приятно иметь прочные отношения, которые проверены временем. Я нашел свою вторую половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней, я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас», — сообщил Том.
Зендая и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Недавно пара снялась в новой картине, «Человек-паук: Совершенно новый день», которая выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере.
В июне Том Холланд представил новую линейку напитков, Bero Shandy, на создание которой его вдохновила Зендая. Девушка не любит обычное пиво, поэтому специально для нее актер сделал напиток шенди, который делают из пива и лимонада.