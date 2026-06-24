Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды

Neon опубликовал трейлер «Барашка в ящике» — нового фильма Хирокадзу Корээды, премьера которого прошла в основном конкурсе Канн-2026. В мировой прокат картина выйдет 24 июля. Российский релиз запланирован на осень, прокатчик — «Русский репортаж».
Действие разворачивается в Японии недалекого будущего. Все посылки доставляют дроны, а автомобили полностью электрические. Супружеская пара переживает смерть маленького сына. Компания по производству роботов создает для них точную копию ребенка, чтобы помочь семье справиться с утратой.
«Я верю, что по мере развития ИИ и андроидов они превзойдут человечество. Они захотят соединиться с чем-то большим», — говорит Корээда.
Режиссер известен по фильму «Магазинные воришки», получившему «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в 2018 году. В рейтинге «Афиши Daily» с Канн-2026 кинокритики оценили его новую работу в среднем на 5,4 балла из 10.