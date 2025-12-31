Каким был этот год? Отвечают герои, команда и читатели «Афиши Daily»

Друзья редакции
«2025-й был трансформационным. Кажется, не только для меня, но и для большинства — часто натыкаюсь в своем информационном поле на мысль, что год был жестким. У многих моих друзей жизнь сильно поменялась в личном и в профессиональном плане.
Я недавно на выступлении сказал со сцены: «Пошумите те, кого 2025-й ****** ** *** **** [трахнул]». Зал закричал громче, чем при исполнении песен. Потом я предложил отреагировать тех, кто ****** ** *** **** [трахнет] 2026-й. И все зашумели еще больше. Наверное, это отражение того вайба, который хочется пронести в следующий год. Сейчас мы заложили фундамент для трансформаций, в том числе, глобальных общественных.
Но и в личностном плане у меня всё перевернулось: возвращение в Россию, развод, начало процесса карьерной эволюции. Я впервые за очень долгое время ощущаю себя хотя бы немножко заметным. Это особо не выражается в цифрах, но, безусловно, ощущается. По крайней мере, внутри тусовки: ко мне подходят люди, говорят: «Нифига, ты выкладываешь видосы смешные» или «Делай музончик, ты классный». И это приятно. На самом деле, я очень по этому скучал, хотя, наверное, никогда не ощущал в такой мере. В 2026 году хочется это все расширить, приумножить и преобразовать уже в какой-то более широкий успех. Если я это проверну, будет супер эпично. Главное — делать что-то каждый день. Пройти эволюционный скачок и наконец стать взрослым человеком, который берет свое. Думаю, я на это более чем способен. И всем желаю того же. Этот год заложил в нас понимание, что нужно что-то менять, давайте в следующем году дружно займемся этим».
«2025 год — американские горки, в которых периоды подъема и эйфории сменялись непростыми, откровенно говоря решающими для работы фонда ситуациями. Мы открыли реабилитационный центр для подростков, организовали первый в своем регионе фестиваль для приемных семей, запустили Школу приемных родителей и Центр социальной адаптации для выпускников детских домов, отметили пятилетний юбилей „Алисы“ и презентовали дорожную карту приемного родительства, которая будет актуальна для наших коллег со всей страны.
Не смотря на все успехи и большую аудиторию вокруг, которую удалось собрать вокруг фонда, под конец года мы были вынуждены признать, что вступили в финансовый кризис. Сложилось много факторов, начиная от увеличившегося числа подопечных и роста затрат на содержание пространств дополнительной помощи, заканчивая потерей поддержки нескольких крупных доноров и невыигранными грантами.
Опустили ли мы руки? Нет! Усилили работу по всем фронтам, запустили SOS-сбор и нашу уже традиционную новогоднюю акцию в пользу ребят из детских домов. Сейчас мы вовсю пакуем подарки для подопечных из кризисных семей и с большой верой и благодарностью к нашим жертвователям планируем 2026 год.
В преддверии праздников я желаю всем оптимизма, вдохновения и добра. Ну, а если вы хотите поздравить «Алису» с Новым годом, переходите на сайт фонда и выбирайте любую удобную для себя опцию поддержки нашей деятельности».
«Прошедший год оказался для меня интересным и насыщенным, особенно в творческом плане. Было много разных, прекрасных событий, среди которых самое важное — в своем родном театре (Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, — Прим. ред.) я получила статус прима-балерины. Для меня это очень ценно и ответственно.
Помимо этого, я дебютировала в главной партии балета „Сильфида“, в нашем театре идет очень красивая и сложная технически редакция в хореографии Пьера Лакотта. Еще было очень приятно получить премию Художественного театра и стать лауреатом премии Москвы.
Надеюсь, 2026 год будет не менее эмоционально ярким и наполненным творческими и личными радостями. А главное, пусть он принесет всем как можно больше добра и любви».
«В начале года я активно работала над новой книжкой — сборником рассказов, который недавно вышел из печати под названием „Яблоки и змеи“.
Еще переживала кризис профессии. Дописав текст и отправив его в издательство, поняла, что не могу заниматься творчеством постоянно: мне нужны долгие перерывы и новый опыт, а еще деньги, конечно. Но работать в продажах, СММ и прочих кажущихся мне довольно унылыми сферах, не хотелось или не моглось. Я долго откликалась на вакансии впустую: мне не отвечали на резюме и не перезванивали.
В итоге, я устроилась в школу учителем литературы. На самом деле, это оказалось удивительно правильным решением. Ощущать себя нужной каждый день, знать, что делаешь небесполезную работу, делиться с детьми чем-то прикольным. Удивлять их, рассказывать байки из истории литературы и слушать, как они потом наперебой обсуждают, почему нос сбежал от своего хозяина, а Маяковский полюбил Лилю Брик. Зарплата в региональной школе хоть и не отличается величиной, но поступает на счет с определенным постоянством, что уже неплохо.
Школа очень изменила мое отношения к тупым привычкам: я бросила курить, потому что мне было лень и некогда выходить из корпуса на улицу, удалила запрещенные соцсети, потому что мозг уставал так, что сил на рилсы не оставалось. При этом я остаюсь в курсе всех мемов (и даже самых новейших). Мне просто хотелось выключиться из бесконечного потока информации и пожить в действительности, которая ограничивается чертами города, его улиц и жителей.
В планах на 26ой год — дать себе и миру время. Больше жить, писать — по возможности».
Редакция
«В последнее время каждый Новый год мы слышим от политиков, медийных личностей да и просто знакомых, что следующий год будет хуже уходящего. Это сложное, давящее чувство, — будто из жизни выкачали какую-либо надежду на счастливое будущее. Подобные ощущения, я думаю, сейчас есть у многих из нас, у меня в том числе. И, к большому сожалению, они обоснованы: мы живем в сложное время — приходится наблюдать, как те опоры, которые поддерживали нас с самого детства, и те идеалы, в которые мы верили со школьных лет, рушатся. Верить в хорошее становится все сложнее. Я понимаю, что еще долгое время нам всем будет сложно. Но если и можно обратиться к Деду Морозу, Санте Клаусу, Вселенной и всем тем, кто ответственен за чудеса, хочется попросить, чтобы к окончанию 2026-го в наших сердцах появилась надежда, что дальше будет легче и лучше. Пусть фраза „следующий год станет еще тяжелее“ уйдет хотя бы из наших душ.
Можно перевести пожертвование в благотворительный фонд, забрать собаку из приюта, помочь одинокому пожилому соседу — это простые вещи, которые мы все еще можем себе позволить. Они делают нас и мир вокруг лучше и светлее, дарят надежду. Если мы вместе будем совершать эти маленькие шаги, когда-нибудь встанем на путь, который позволит нам изменить и большой мир.
Хочется подвести и личные итоги. Этот год у меня проведен под знаменем «Афиши Daily». Я возглавила любимый проект, это сильно меня изменило, дало большую точку роста. Издание тоже активно развивалось: мы стали ближе к культурным институциям, классным героям, интересным спикерам из музыкальной индустрии, запустили видеопродакшн. Cобрались в единую и очень классную команду, в которой каждый человек любим и находится на своем месте. Для меня большое счастье признать, что я отношусь к числу тех редких людей, кто с большим удовольствием едет на свою работу — потому что искренне люблю то, чем мы занимаемся.
И так как для меня «Афиша Daily» — это, в первую очередь люди, с которыми я работаю, хотелось бы подчеркнуть, что каждый из членов редакции опубликовал какой-то невероятно потрясающий материал. В качестве итога приведу некоторые тексты — читая их, вы узнаете нас ближе. Для меня это возможность продемонстрировать, насколько крутая у нас команда».
«2025 был разным. Интересным — да. Богатым на эмоции — сколько угодно. Страшным — сложно описать. Успешным — да. Провальным — тоже да, личные цели месяц за месяцем разбивались о действительность. Горжусь собой за многие вещи. И сильно не люблю за другие. Потому что вывез и сделал столько, сколько не смогло бы большинство вокруг. Но все еще не люблю смотреть в зеркало, сильно стыжусь и корю себя за кучу вещей.
Безапелляционно и верно — потому что не представляю, зачем это всё без них. Спасибо им. Спасибо и дедушке, который многому научил и держался до последнего дня. Потом силы закончились — но любовь, эмоции и опыт навсегда со мной. 2025-й — год поиска света там, где все окна напрочь заколочены и закрашены черной краской. Я и на ощупь неплохо двигаюсь, но хорошо, что есть всегда работающий фонарик в виде самого себя.
Еще это год неожиданных рабочих преображений. Начинался он настолько мрачно, что к началу марта я был уверен, что дорабатывать весну буду уже в другом месте. А потом задумался — простите, сейчас будет немного патоки, — что так люблю «Дейли» и работающих со мной людей, надо попробовать собраться и попробовать все исправить. У нас получилось, а я в итоге стал шеф-редом, о чем особо не задумывался до этого. Так начался год роста и краш-теста, по ходу которого я сделал много хороших вещей, помогал крутым людям вокруг и разбирался с тем, как закрывать огромное количество задач. И, само собой, много ошибался и *********** [лажал].
Недоволен кучей ошибок и своей формой к концу декабря, но меня сильно заряжает злость на самого себя и осознание того, что я могу (и буду) работать лучше. Потому что любую ответственность и нерв (например, смешное слово «шеф-редактор») можно одолеть, если рядом хорошая команда (Саша, ты самая большая собака).
Еще в этом году я стал полноценно работать над Пикником. Оказалось, умею не только писать буквы о музыке, но и придумывать, кого люди хотели бы послушать живьем (Марина, ты супер). Московский Пикник я наблюдал живьем — подмечал огрехи на будущий год и радовался тому, что у нас все получилось. Отдельная гордость и радость — пришедшая в моменте идея «а давайте попробуем сделать реюнион Dopeclvb» вдруг стала реальностью. Весь сет метался между бэком и сценой, чтобы захватить его со всех сторон. Это точно один из главных хайлайтов года.
В рамках промо Пикника и не только у меня получилось взять какое-то бесконечное количество интервью — для меня это всегда увлекательный процесс, который сперва подкидывает синдром самозванца до небес, а потом часто приземляет его обратно. Потому что ну разве может быть Найку Борзову интересно со мной разговаривать? Оказывается, что может. Или вот Максы Basic Boy и Mnogoznaal — люди, которых я слушаю годами — после интервью с радостью готовы и просто с тобой поболтать, потому что моя работа до них нет-нет да долетает. Это мелочи и редкие моменты щекотки собственного эго, которые сильно подбрасывают наверх.
Но я рад, что жил и работал не только «Дейли» и Пикником, потому что важно развиваться в самых разных направлениях. Подкаст «Мы уже приехали» — вау, теперь мы умеем делать видосы (Аня, ты лучшая соведущая). Мой телеграм-канал все еще маленький и уютный, но так нужно (я молодец). 2025-й — год рабочей уверенности в себе.
А еще — ярких впечатлений. Мальчишник в Тиране, Кендрик и Сиза в Варшаве, лучшие друзья в Юрмале — я наконец-то поездил и выбрался из Минска в непривычные локации. Киноклуб выходного дня и четверговый футбол, буквы под кальян, пьяный бар «Молодой», дающий надежду «Арсенал» в «Вини» — Минск все еще свой. Шорты, айпод на шее и фо в «Сайгоне» — я тоже все еще свой.
Возможно, уже через год. Пусть 2026-й станет обнадеживающим. Пожелаю этого и себе, и вам».
«Итоги года мне обычно даются сложно из-за моей избирательной памяти и странных отношений со временем. Мой мозг не видит особой разницы между тем, что было в начале года или 15 лет назад. Поэтому недавно поймала себя на мысли, что было бы круто однажды увидеть не только стандартный Wrapped от Спотифая, но и статистику из других областей жизни. Сколько часов я смеялась над шутками в рабочих чатах? Сколько километров находила на дурацких прогулках для дурацкого ментального здоровья? Сколько раз выбирала себя, а сколько других? Сколько обещаний себе сдержала и сколько, наконец, раз отправляла стикер с надписью „это ****** [жесть]“?
Конечно, для точной статистики мне придется в следующем году перейти на новый уровень отношений с гугл-таблицами и завести там трекер всего на свете, детализация которого должна граничить с безумием. Но я решила попробовать восстановить часть такой статистики уже сейчас — если не по памяти, то по сторис и галерее телефона.
В 2025 году я завела одну собаку, хотя раньше никогда не думала, что решусь — так в моей жизни появились счета за ветеринарку, маленькая шапка-лягушка и невероятное ощущение от того, что кто-то сворачивается под боком в калачик.
Работала на двух Пикниках Афиши — встречала коллег в гуглдоках ночью, много переживала и ощутила в венах примерно три литра дофамина от вида счастливых танцующих людей на фестивале.
Написала где-то 500 текстов для соцсетей Пикника, Афиши и Daily — какими-то горжусь, какие-то напомнили, что жизнь — это коробка шоколадных конфет, и некоторые из них с реакциями клоуна внутри.
Освоила один новый навык из тех, что давно хотела — и сейчас где-то ходят аж четыре человека со свежими татуировками, которые доверились мне.
Один раз организовывала похороны — и сколько-то часов провела в чернейшей абсурдной трагикомедии, общаясь с ритуальными агентами.
Что еще? Два раза лежала на тюке сена и слушала диджей-сеты, глядя в звездное летнее небо. Сделала несколько дорогих покупок, которые не имели особого практического смысла, но была рада, что могу себе их позволить. Много раз гуляла ночью, но странных прохожих встречала всегда днем — минимум трижды.
Не берусь делать даже минимальные прогнозы на следующий год — станет ли лучше или хуже, легче или тяжелее, но надеюсь, что все еще смогу удивляться любому исходу и не застыну в безэмоциональном лимбе. Хотела бы в 2026 продолжать замечать то, что помогает ежедневно бежать наверх по идущему вниз эскалатору — даже (и особенно) когда это вещи, которые можно найти в каждом дне. Крепкие и долгие объятия с друзьями, пуш-уведомление с вопросом «Ты как?», время в тишине после долгого дня, ощущение смысла в том, что делаешь, облегчение после слез, чувство, что выбор был верный, сильные людей рядом, примеры стойкости и честности, вдохновение вокруг. Надеюсь, спустя год такого в моих итогах будет навалом».
Наши читатели
«Если честно, год получился полным контрастов. С одной стороны, я постоянно ходила по врачам, пила разные лекарства, а когда не пила — принимала успокоительные, чтобы не сойти с ума. Параллельно с этим были проблемы у семьи моего жениха, мой папа сломал руку и оказался на больничном на 10 недель, моя бабушка теперь живет в доме для престарелых, ухажер моей второй бабушки перенес три операции на сердце в 81 год, а у нашего семейного корги оказалась мочекаменная болезнь и проблемы с печенью…
С другой стороны, в этом году было очень много всего крутого. Самое главное — мы с женихом завели собаку! Теперь у нас дома живет миниатюрный таксеныш. Я ездила с семьей зимой в Карелию, а летом — на Валдай. Мне подарили советский перекидной календарь — я мечтала о таком два года. Я весь 2025-й работала и поэтому могла позволить себе дорогие покупки: украшения, косметику, всякое для души. Наконец сходила на мастер-класс по новогоднему венку — несколько лет собиралась это сделать! А еще начала заниматься скрапбукингом, вести дневник, я прочитала 35 книг и еще больше книг купила или получила в подарок. И уже нашла новые мечты на следующий год.
Мне объективно сложно сказать, каким был этот год. Ужасным и прекрасным одновременно. Но все-таки повторять его не хотелось бы. Хочу, чтобы следующий год прошел лучше! Особенно в плане здоровья — пусть все будут в порядке и счастливы».
«Этот год стал переломным в сознании. Благодаря волонтерству я сделала фото с Зыряновым и Ожогиным, попела на концерте песни Агутина, Зверей и Иванушек, а еще начала выгуливать друзей по Питеру. Вроде бы ничего уникального, но, даже не работая, можно чувствовать себя нужным и получать удовольствие от людей. Вот бы еще в 2026 найти такую работу, параллельно с которой можно волонтерить».