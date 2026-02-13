Золотая девочка
Ютта не открытие Олимпиады-2026. Любителям спорта она хорошо известна. Первые победы к конькобежке пришли еще в 2017 году. Тогда Лердам выиграла несколько забегов в рамках юниорского чемпионата мира, спустя год она стала медалисткой этого же турнира во всех личных дисциплинах, а еще через год — стартовала на взрослом уровне и сразу стала чемпионкой Нидерландов и мира.
С тех пор Ютта стабильно доминирует на конькобежном льду. В ее спортивном портфолио семь золотых медалей чемпионатов мира и серебро Олимпиады-2022. К Играм в Милане она подошла вторым номером мирового рейтинга после другой нидерландки — Фемке Кок (та в забеге на 1000 метров в Милане осталась второй). У Лердам были буквально все медали, кроме олимпийского золота, — теперь есть и оно.
Кроме того, Ютта установила в Милане олимпийский рекорд на своей коронной дистанции в 1000 метров — 1 минута 12,31 секунды. Спортсменка призналась, что сама не ожидала от себя такого результата. За несколько минут до ее забега Кок финишировала с другим рекордом. «Я увидела время Фемке и подумала: вау, это невероятно впечатляюще и очень быстро. Я думала, что она выиграет титул», — поделилась Лердам.
Теперь Ютте предстоит олимпийский заезд на 500 метров. Это не самая комфортная для Лердам дистанция, но выступление именно на ней помогло конькобежке попасть на Игры. На квалификационном турнире со спортсменкой случилась неудача в забеге на 1000 метров: она подскользнулась и упала прямо во время заезда. Компенсировать падение позволила 500-метровка, пройденная за 37,242 секунды. Лердам уступила только Кок — мировой рекордсменке в этой дисциплине (ее лучшее время — 36,09).
Дива соцсетей
Несмотря на внушительные спортивные результаты, Лердам недолюбливают на родине. В Нидерландах ее часто обвиняют в излишней гламурности и жизни напоказ. Девушка ведет популярные страницы в инстаграме* и тиктоке — на них подписаны 5,5 млн и более 2 млн человек соответственно. Там она не стесняется рассказывать о деталях личной жизни (в том числе о проблемах с менструацией и экспериментах с похудением в юности), публиковать откровенные фото, а еще демонстрировать свою состоятельность. К примеру, за победу на Олимпиаде она подарила себе сумку Birkin — и радостно поделилась новостью в сети.
Нидерландцы утверждают, что Лердам показывает совсем не типичное поведение для местных атлетов. В стране, где негласным девизом выступает поговорка «будь нормальным, ты и без того достаточно безумный», люди предпочитают более тихих, скромных и сдержанных в проявлении эмоций звезд (например, Кок). Поэтому прилет Лердам на Олимпиаду на частном самолете ее соотечественники восприняли негативно. «Она ставит себя выше других», — говорят они.
Так же в Нидерландах отнеслись к тому, что спортсменка до официального выхода на олимпийский лед не хотела давать интервью. «Я и так много делюсь информацией в интернете, поэтому не чувствую необходимости делать это и в других местах. Я и так достаточно открыта», — объясняла Ютта.
Но среди нидерландских атлетов так поступать не принято. Конькобежку в итоге уговорили сделать исключение, но после первого же разговора с изданием NOS она вновь перестала общаться со СМИ. Лердам просила удалить из материала о себе информацию о травме лодыжки, но журналисты не пошли ей навстречу. Чемпионка обиделась, за что на родине ее окрестили высокомерной.
Двигатель спорта
Хотя в Нидерландах отношение к Ютте можно описать словами «от любви до ненависти один шаг», ее звездный статус оспорить сложно. Лердам регулярно входит в списки самых привлекательных спортсменок мира. Спонсоры буквально встают в очередь, чтобы посотрудничать с ней. Состояние конькобежки оценивается в 4,2 млн евро.
К тому же фанаты уже 2,5 года увлеченно следят за ее отношениями с популярным американским блогером-миллионником и боксером Джейком Полом. Правда, из‑за них Ютта тоже подвергается критике: Пол отрицал COVID-19, а сейчас поддерживает Дональда Трампа и американскую иммиграционную службу ICE, против которой выступает едва ли не каждый в Голливуде.
Трехкратная олимпийская чемпионка Марианна Тиммер убеждена, что популярность Лердам, даже скандальная, положительно влияет на спорт. «Это привлекает новую аудиторию. Это вдохновляет молодежь», — заявила она. С ней согласна другая трехкратная триумфаторша Олимпиады Анни Фризингер-Постма. По ее словам, конькобежный спорт выигрывает от «внимания таблоидной прессы».
Спортсменки, похоже, правы: победу Лердам на Олимпийских играх видели в прямом эфире 4,6 млн зрителей только в Нидерландах, 16% из них были моложе 35 лет. Это в стране, где всего живет чуть более 18 млн человек.
Число подписчиков в соцсетях у Ютты тоже поражает нидерландских экспертов. «Это поистине огромное число, — подчеркнул спортивный маркетолог Ровин Боуместер. — Конечно, цифра меркнет по сравнению с Роналду или Месси, но они футболисты. А это конькобежка. Это делает ее достижение поистине беспрецедентным». Успех как инфлюэнсера у Лердам неслучаен: конькобежка училась спортивному маркетингу в Академии Йохана Кройфа в Гронингене. «Я сразу понял: она станет чем‑то большим», — признался преподаватель олимпийской чемпионки Берт Волдерс.
«Это [ведение соцсетей] дает мне много энергии. Это происходит естественно и не занимает много времени, поэтому остается интересным. <…> Раньше наш национальный вид спорта показывали только по телевизору, и старшее поколение записывало результаты в маленькие блокноты. Я рада, что помогла привлечь новую аудиторию», — рассказывала сама Лердам.
Надежда Нидерландов
Под обаяние Ютты попали в том числе королевские особы. Поболеть за нее на Олимпиаде в Милане приехал не только Джейк Пол (в сети завирусились кадры, как он плачет, когда его невеста выигрывает), но и нидерландский монарх Виллем-Александр вместе с супругой, королевой Максимой. Они эмоционально поддерживали спортсменку с трибун, а после соревнований встретились с ней и Фемке Кок.
Король даже удостоил Лердам объятий. Конькобежка принесла своей стране первое золото Олимпиады-2026. Награда Ютты, кстати, вскоре сломалась: чемпионка вошла в число атлетов, которые больше не могут повесить медаль на шею: у нее отвалилась ленточка.
Радость Лердам от победы это, к счастью, не омрачило. Ютта может добавить в коллекцию еще одну медаль уже в ближайшие дни — надеемся, она окажется покрепче. Следить за новой олимпийской гонкой спортсменки можно будет в субботу, с 21.00 по московскому времени.
Планы на жизнь после Олимпиады у конькобежки туманные. В октябре она призналась в интервью, что хочет стать мамой. Перед Играми Лердам вместе с Джейком Полом записала видеообращение к их будущим детям. После старта Ютта отметила, что пока не знает, что будет делать после Игр. «Подумаю об этом летом», — добавила она.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.