Несмотря на внушительные спортивные результаты, Лердам недолюбливают на родине. В Нидерландах ее часто обвиняют в излишней гламурности и жизни напоказ. Девушка ведет популярные страницы в инстаграме* и тиктоке — на них подписаны 5,5 млн и более 2 млн человек соответственно. Там она не стесняется рассказывать о деталях личной жизни (в том числе о проблемах с менструацией и экспериментах с похудением в юности), публиковать откровенные фото, а еще демонстрировать свою состоятельность. К примеру, за победу на Олимпиаде она подарила себе сумку Birkin — и радостно поделилась новостью в сети.