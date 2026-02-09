Участники Олимпийских игр в Италии пожаловались, что их медали ломаются сразу после награждения

Победители и призеры Олимпийских игр в Италии пожаловались, что их медали начали разваливаться практически сразу после награждения. Об этом написал Би-би-си.
Американская горнолыжница Бризи Джонсон рассказала о проблеме с наградой на пресс-конференции после турнира по скоростному спуску. Она показала журналистам состояние медали: у той отвалилось крепление, соединявшее ее с ленточкой.
То же самое случилось с медалью фигуристки из США Алисы Лью, выигравшей золото Олимпиады в командном турнире. Девушка опубликовала в соцсетях ролик, в котором заявила, что ее медали не нужна ленточка.
В комментариях поклонники поддержали спортсменку. «По крайней мере, это всего лишь ленточка, а не сама медаль подверглась коррозии и раскололась, как было с парижскими», — написала одна из пользователей.
Подписчики посетовали, что Олимпийские игры становятся «все более и более дешевыми». Некоторые из них предложили Алисе подойти к проблеме креативно: класть медаль в карман или превратить ее в брошь.
Американки стали не единственными, чьи олимпийские триумфы были омрачены поломкой медалей. Немецкие биатлонисты тоже обнаружили хрупкость наград во время празднования бронзы в смешанной эстафете.
Представитель оргкомитета соревнований Андреа Франчизи заявил, что команда Игр в Милане и Кортине-д’Ампецца уже расследует случившееся. «Мы полностью в курсе ситуации. Мы пытаемся установить, в чем именно заключается проблема», — пояснил он.
«Мы уделим медалям особое внимание. Разумеется, мы хотим, чтобы все было идеально, когда вручаются медали, потому это один из самых важных моментов для атлетов», — добавил он.