Что смотреть в кино: хоррор-драма с Лоуренс, боевик с Эдкинсом и аниме на максималках

«Умри, моя любовь»
С 27 ноября
Незадолго до рождения ребенка влюбленная пара (Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон) переезжает в загородный дом. Там женщина понемногу начинает дуреть со скуки: ходит на четвереньках, скандалит, ревнует мужа к собаке (сама она кошатница) и его потенциальным интрижкам на стороне, засматривается на соседа-мотоциклиста (Лейкит Стэнфилд).
Сюжет в «Умри, моя любовь» — лишь формальность, потому что постановщица Линн Рамзи («Что-то не так с Кевином») в первую очередь поэтесса и вместо придумывания истории занимается разработкой темы. Тема эта — женщина в огне, и отважная артистка Лоуренс бросается в ее пламя с решительностью камикадзе. Хотя бы из-за работы актрисы смотреть «Умри, моя любовь» никогда не скучно, пусть и не то чтобы приятно. Больше всего опыт просмотра напоминает езду по ухабистой дороге: кого-то укачает, а кто-то не без облегчения вывалится в окно. Шанс фильму дать стоит точно: не каждый день тебе предлагают посмотреть на то, как талантливая кинематографистка с пронзительным криком вырывает из груди свое бунтарское, колючее сердце. Но будьте готовы к тому, что удержат в руках его только те, кто способен разглядеть за шипами красоту бескомпромиссной и непостижимой подлинности. В.Г.
«Стометровка»
С 27 ноября
Два некогда лучших друга, увлекающихся спортивным бегом (одного из них в нашем прокате озвучивает Дмитрий Чеботарев), много лет спустя вновь встречаются на треке — в качестве соперников. «Стометровка» могла бы быть просто очередным спортивным фильмом, если бы не особенный подход режиссера Кэндзи Иваисавы к анимации: в сценах бега он перепрыгивает от традиционного аниме-стиля к ротоскопированию, методу перерисовки реальных людей. Посмотревшие фильм критики утверждают, что вышло впечатляюще. В.Г.
«Побег из плена»
С 27 ноября
1942 год, Вторая мировая война. Офицер британских ВВС и мастер боевых искусств Джеймс Райт (Скотт Эдкинс) попадает в японский плен на Филиппинах, где командующий лагеря Бэндзиро Ито (Питер Синкода) заставляет его участвовать в боях без правил. Пока Райт не проламывает черепа противникам, он готовит с другими военнопленными побег.
В этом году уже был сериал про англоговорящих солдат в японском плену — «Узкая дорога на дальний север» Джастина Курцела, — но то была тягучая военная драма. Не таков «Побег из плена»: только за первые 15 минут фильма Райт расправляется с пятью японцами. Дальше будет больше, ведь в главной роли тут Скотт Эдкинс — звезда непритязательных, но крутых боевиков категории «Б», а в режиссерском кресле — его напарник по криминальной дилогии «Коллекторы» Луис Мандилор. То, что у них получилось, конечно, нельзя назвать высоким искусством (в отличие от той же «Узкой дороги»), но если вы поклонник такого узкоспециального удовольствия, как «боевик со Скоттом Эдкинсом», то знайте: вы не уйдете с этого фильма обиженным. Е.Т.
«Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца»
С 27 ноября
Фашистская Германия. Пастор и богослов Дитрих Бонхеффер (Йонас Дасслер) вступает в подпольное сопротивление, цель которого — убийство фюрера. К слову, реальный Бонхеффер — очень важная фигура в христианском мире, про которую без спойлеров можно сказать только, что кому попало статую на фасаде Вестминстерского аббатства не поставят. Фильм об этом удивительном человеке срежиссировал сценарист иствудского «Чуда на Гудзоне» Тодд Комарницки, а в касте по соседству с Дасслером оказались Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой и британец Дэвид Джонссон, ярко заявивший о себе ролями в «Долгой прогулке» и «Чужом: Ромул». В.Г.
«Человек-слон»
С 27 ноября
Один из самых нормальных фильмов Дэвида Линча про не самого нормального парня. Джозеф Меррик жил на самом деле и страдал от сильной деформации тела, за что и получил прозвище Человек-слон. Под ужасной личиной скрывалась глубокая нежная душа, и Линч запечатлевает ее с нехарактерной для себя простотой и сдержанностью. Слова о победе духа над телом могут показаться банальностью, однако Линч находит способ произнести их так, что ваше сердце разобьется на тысячи осколков. В.Г.
«Звук падения»
С 30 ноября предпоказы, с 4 декабря в прокате
Четыре поколения немецких женщин, живущих на ферме в регионе Альтмарк (Северо-Восточная Германия) в разные эпохи (Первая и Вторая мировая война, ГДР 1980-х и наши дни), оказываются связаны тяжелой судьбой и невидимой нитью, как герои «Облачного атласа».
Несмотря на эллиптические прыжки во времени (а переключения между эпохами в сюжете чаще всего происходят внезапно), «Звук падения» не фантастика и даже не вполне готический хоррор, хотя его зловещие элементы присутствуют в фильме, так как на этой ферме явно водятся привидения. Больше всего картина похожа на прихотливо устроенный модернистский роман, а конкретно — на кинематографический аналог американской «южной готики». На английском лента называется «Sound of Falling», но смело могла бы носить название «The Sound and the Fury» («Звук и ярость»), как книга Уильяма Фолкнера. Ведь, подобно Фолкнеру, Маша Шилински прибегает к сложноустроенному нелинейному нарративу, персонажной многоголосице, тематической полифонии и практически потоку сознания — словом, не самым простым для восприятия вещам в кино.
Из-за этого фильм требует максимальной концентрации, повышенного внимания, но даже при полной вовлеченности есть риск упустить какую-нибудь важную деталь: слишком уж часто постановщица отделывается полунамеками, оставляет пространство для додумывания. Такой просмотр легким не назовешь, и несложно понять зрителей, которые не отдохнут на фильме. Но если синхронизироваться с неспешным течением времени в «Звуке падения» (а время в нем, несомненно, выступает эстетической категорией), то в финале картина производит просто ошеломительное впечатление. В первую очередь своей монументальностью — и теми магическими руками, которыми она была собрана на монтаже.
Уже по крышесносному сериалу «Тьма» на «Нетфликсе» было понятно, что немцы любят поженить майндфак-сюжет с философскими идеями. В «Звуке падения» хватает и того и другого, но в еще более радикальной, поэтической форме. Благодаря ей фильм Шилински возвышается как священная гора над океаном аудиовизуального мусора, из которого сейчас по большей части состоит кино. Это нестандартное и уж точно запоминающееся зрелище, удивительный киноопыт, который, хочется верить, оценят не только синефилы, но и широкий круг зрителей. Здравствуй, «Тьма», мой старый друг. Е.Т.
«Я все еще здесь»
27 ноября, в «Родине» (Санкт-Петербург), 2 декабря, в «Каро 11 Октябрь» (Москва)
Бразильская драма о многодетной семье, которая беспечно живет на берегу моря, пока в небе летают военные вертолеты, а на дороге проводятся полицейские облавы. События происходят в 1970-е, когда в стране торжествовала диктатура. Первые полчаса — пасторальная зарисовка о безмятежном детстве и счастливом браке: мама и папа водят свою ребятню есть мороженое, по вечерам играют в «Эрудита», танцуют под виниловые пластинки и уверенно мечтают о будущем. Это очень похоже на «Рому» Альфонсо Куарона, но согретую ласковым бразильским солнцем. А потом отца забирают спецслужбы, и начинается кошмар, который постепенно становится таким же будничным, каким до этого выглядело былое счастье героев, раздавленное репрессивной машиной. Премия «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм. Е.М.