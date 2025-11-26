Что смотреть в кино: хоррор-драма с Лоуренс, боевик с Эдкинсом и аниме на максималках

Сюжет в «Умри, моя любовь» — лишь формальность, потому что постановщица Линн Рамзи («Что-то не так с Кевином») в первую очередь поэтесса и вместо придумывания истории занимается разработкой темы. Тема эта — женщина в огне, и отважная артистка Лоуренс бросается в ее пламя с решительностью камикадзе. Хотя бы из-за работы актрисы смотреть «Умри, моя любовь» никогда не скучно, пусть и не то чтобы приятно. Больше всего опыт просмотра напоминает езду по ухабистой дороге: кого-то укачает, а кто-то не без облегчения вывалится в окно. Шанс фильму дать стоит точно: не каждый день тебе предлагают посмотреть на то, как талантливая кинематографистка с пронзительным криком вырывает из груди свое бунтарское, колючее сердце. Но будьте готовы к тому, что удержат в руках его только те, кто способен разглядеть за шипами красоту бескомпромиссной и непостижимой подлинности. В.Г.