Что смотреть в кино: Пак Чхан Ук против капитализма, аниме-хит и «Звук падения»

Лиз (Татьяна Маслани) вместе со своим бойфрендом Малкольмом (Россиф Сазерленд) отправляется на выходные в загородный дом последнего. Поскольку ни один романтический уик-энд в хоррорах еще не закончился хорошо, этот не станет исключением. Новый фильм ужасов восходящей звезды жанра Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») — тревожный, как скрип половицы, но пугающе прямолинейный. Когда картина еще переминается с ноги на ногу и нам не до конца понятно, кого в этом тандеме стоит бояться — Лиз, Малкольма или призраков, — «Крипер» здорово играет на нервах зрителей. Но как только лента выкладывает все свои карты (красная линия: пересказ «Сказки о рыбаке и рыбке»), оказывается, что у Перкинса просто не было козырей — и он почти два часа блефовал. Однако если смириться с удручающей в своей постфактумной предсказуемости концовкой, то от «Крипера» можно получить немалое удовольствие : от виртуозной игры одной из лучших актрис своего поколения Маслани и от того, как Перкинс умело развешивает сюжетные ружья. Жаль только, что они выстрелят не картечью, а солью. Е.Т.