Что смотреть в кино: Пак Чхан Ук против капитализма, аниме-хит и «Звук падения»

«Метод исключения»
С 4 декабря
Заслуженный работник бумажной фабрики (Ли Бен Хон) попадает под сокращение. Расставшись с работой и усами, символизирующими, по всей видимости, достаток среднего класса, мужчина вскоре может потерять и любимое фамильное гнездо — просторный коттедж с двором для собак и оранжереей. Вернуть в строй героя может трудоустройство на бумажную фабрику, но туда уже выстроилась длинная очередь из таких же неудачников. Единственный путь — убить всех конкурентов.
Кто скажет «Паразиты», тот проиграл! Южнокорейское кино никогда не стеснялось высказываться на больные социальные темы, и тематически черная комедия режиссера «Олдбоя» Пак Чхан Ука легко встраивается в тренд национальной кинематографии. Наверное, это не самый революционный фильм о нездоровом влиянии капитализма на человеческую душу, однако Пак — сильный постановщик, и кино у него получилось одновременно стильное, пронзительное и дьявольски злое. Вряд ли кто-то еще в этом году заставит вас так хохотать на сцене убийства. В.Г.
«Звук падения»
С 4 декабря
Четыре поколения немецких женщин, живущих на ферме в регионе Альтмарк (Северо-Восточная Германия) в разные эпохи (Первая и Вторая мировая война, ГДР 1980-х и наши дни), оказываются связаны тяжелой судьбой и невидимой нитью, как герои «Облачного атласа».
Несмотря на эллиптические прыжки во времени (а переключения между эпохами в сюжете чаще всего происходят внезапно), «Звук падения» не фантастика и даже не вполне готический хоррор, хотя его зловещие элементы присутствуют в фильме, так как на этой ферме явно водятся привидения. Больше всего картина похожа на прихотливо устроенный модернистский роман, а конкретно — на кинематографический аналог американской «южной готики». На английском лента называется «Sound of Falling», но смело могла бы носить название «The Sound and the Fury» («Звук и ярость»), как книга Уильяма Фолкнера. Ведь, подобно Фолкнеру, Маша Шилински прибегает к сложноустроенному нелинейному нарративу, персонажной многоголосице, тематической полифонии и практически потоку сознания — словом, не самым простым для восприятия вещам в кино.
Из-за этого фильм требует максимальной концентрации, повышенного внимания, но даже при полной вовлеченности есть риск упустить какую-нибудь важную деталь: слишком уж часто постановщица отделывается полунамеками, оставляет пространство для додумывания. Такой просмотр легким не назовешь, и несложно понять зрителей, которые не отдохнут на фильме. Но если синхронизироваться с неспешным течением времени в «Звуке падения» (а время в нем, несомненно, выступает эстетической категорией), то в финале картина производит просто ошеломительное впечатление. В первую очередь своей монументальностью — и теми магическими руками, которыми она была собрана на монтаже.
Уже по крышесносному сериалу «Тьма» на «Нетфликсе» было понятно, что немцы любят поженить майндфак-сюжет с философскими идеями. В «Звуке падения» хватает и того и другого, но в еще более радикальной, поэтической форме. Благодаря ей фильм Шилински возвышается как священная гора над океаном аудиовизуального мусора, из которого сейчас по большей части состоит кино. Это нестандартное и уж точно запоминающееся зрелище, удивительный киноопыт, который, хочется верить, оценят не только синефилы, но и широкий круг зрителей. Здравствуй, «Тьма», мой старый друг. Е.Т.
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»
С 4 декабря
Вряд ли имеет смысл пересказывать завязку «Истории Резе», потому что это не самостоятельное кино, а полнометражная глава популярного аниме-сериала. Фанаты и так в курсе сюжета: большинство из них наверняка уже успели прочитать оригинальную мангу Тацуки Фудзимото. Стоит ли смотреть фильм, если вы не видели сериал? На самом деле рискнуть можно — по крайней мере, «Резе» предлагает законченную историю. Готовьтесь к тому, что вы увидите недухоподъемный ромком про героя-инцела, который мог бы снять Дэвид Кроненберг, будь он японским отаку. Пускай первая половина слишком затянута, а вторая чересчур ударяется в стандартный аниме-экшн, все вместе они производят впечатление. Особенно в финале, придающем творимому безобразию трагический вес. В.Г.
«Крипер»
С 4 декабря
Лиз (Татьяна Маслани) вместе со своим бойфрендом Малкольмом (Россиф Сазерленд) отправляется на выходные в загородный дом последнего. Поскольку ни один романтический уик-энд в хоррорах еще не закончился хорошо, этот не станет исключением. Новый фильм ужасов восходящей звезды жанра Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») — тревожный, как скрип половицы, но пугающе прямолинейный. Когда картина еще переминается с ноги на ногу и нам не до конца понятно, кого в этом тандеме стоит бояться — Лиз, Малкольма или призраков, — «Крипер» здорово играет на нервах зрителей. Но как только лента выкладывает все свои карты (красная линия: пересказ «Сказки о рыбаке и рыбке»), оказывается, что у Перкинса просто не было козырей — и он почти два часа блефовал. Однако если смириться с удручающей в своей постфактумной предсказуемости концовкой, то от «Крипера» можно получить немалое удовольствие: от виртуозной игры одной из лучших актрис своего поколения Маслани и от того, как Перкинс умело развешивает сюжетные ружья. Жаль только, что они выстрелят не картечью, а солью. Е.Т.
«Выживший»
С 4 декабря
В карьере Джо Карнахана есть место не только для ураганных боевиков вроде «Дня курка» и «Команды „А“», но и сурвайвалов. Если Лиам Нисон в «Схватке» боролся с волками и снегом, то героям «Выжившего», оказавшимся после кораблекрушения на маленьком плоту, придется вынести ледяную воду и сильный шторм. Поставлен фильм по реальным событиям, а главные роли сыграли Закари Леви и Джош Дюамель. В.Г.
«Семьянин»
С 4 декабря
Бизнесмен-трудоголик и закоренелый холостяк (Павел Деревянко) на своем дне рождения при виде чужих детей друзей ловит грустинку и в несознательном состоянии отдает своему помощнику команду организовать себе семью. На следующий день она действительно у него появляется — причем не только в виде красавицы жены (Юлия Снигирь), но и относительно взрослых сына с дочерью. И все, включая реальных родственников героя, газлайтят мужчину, что он уже давно семьянин.
Если вам показалось, что это похоже на одноименную мелодраму с Николасом Кейджем, то вам не показалось. И хотя детали фильмов разительно отличаются, вайб праздничной оды семейным ценностям авторы российского аналога сохранили безукоризненно. В целом же кино это достаточно безобидное и даже не без своих находок. Поверьте, вы не готовы к тому, как выглядит героиня Снигирь в обязательной для такого кино сцене романтического примирения. Подскажу только, что фурри останутся в восторге. В.Г.
«Отпуск без конца»
Спецпоказы с 5 декабря, в прокате с 11 декабря
1 января в российский прокат выйдет новый фильм Джима Джармуша — трагикомедия «Отец, мать, сестра, брат», получившая в сентябре «Золотого льва» в Венеции. Под это дело в кинотеатрах выпускают дебютную работу культового инди-режиссера, хипстерский «Отпуск без конца». Бессюжетные хроники бунтаря без причины, снятые на 16-миллиметровую пленку, — не самая очевидная точка входа для знакомства с режиссером: кино это заметно студенческое. Но в нем уже видны все интересы режиссера. Так что для фанатов Джармуша предложение обязательное, для всех остальных — повод посмотреть, как молодой режиссер, не желающий связываться с мейнстримом, пытается нащупать собственную интонацию. В.Г.
«Господин оформитель»
6 декабря, в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург)
Культовый декадентский хоррор по сценарию Юрия Арабова. Формально экранизация рассказа Александра Грина, а на деле — постмодернистская солянка из модернистского искусства, мифа о Галатее и хичкоковского «Головокружения», озвученная запоминающимся саундтреком Сергея Курехина. Главный герой, безумный петербургский художник Платон Андреевич (Виктор Авилов), мечтающий о продлении жизни путем искусства, создает свой лучший манекен с помощью смертельно больной натурщицы (Анна Демьяненко). Несколько лет спустя он встречает похожую девушку — даже слишком похожую девушку. В.Г.