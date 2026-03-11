«Охота за тенью»: «Миссия невыполнима» с Джеки Чаном, которая восхитила Хидэо Кодзиму

Бывший ассасин по прозвищу Тень (Тони Люн Кафай) когда-то взял на попечение пятерых сироток и со временем сколотил из них банду грабителей, визуально неотличимую от корейского бойз-бенда. Их последнее дело в Макао благодаря миксу из хакерства, переодеваний, вовремя заготовленных парашютов и умению эффектно дать пяткой в нос оставило полицию в дураках — и это несмотря на все последние достижения техники в руках правоохранительных органов (среди них — ИИ под названием «Спайс Герл»).
Чтобы выследить неуловимого Тень, на помощь вызывают старую гвардию — легенду оперативной работы Вонга (Джеки Чан), предпочитающего всем новомодным технологиям проверенное временем наружное наблюдение. Есть у старого волка и личный интерес в том, чтобы вернуться с пенсии: тогда под его крыло попадет неопытная, но целеустремленная Хэ Цюго (Чжан Цзыфэн) — дочка напарника Вонга, погибшего по его вине.
Когда вы в последний раз смотрели по-настоящему прикольный свежий фильм с Джеки Чаном? Икона гонконгского кино, революционизировавшая жанр кунг-фу-боевика, всегда выходила победителем в своих фильмах, какими бы плохими ни были условия поединков, однако в реальной жизни Джеки столкнулся с единственным соперником, которому не выбить зубы, — временем. Фирменная фишка актера — боевая акробатика, в равной степени навеянная Брюсом Ли и Бастером Китоном, — увядала по мере старения Чана, продолжавшего биться головой об одну и ту же стену из страха потерять прежних фанатов.
Короче говоря, Джеки отчаянно нужна была встряска — и он получил ее в «Охоте за тенью», своем лучшем фильме за очень долгое время. Его режиссер, Ларри Ян, уже снимал актера в «Кунг-фу жеребце» — одном из немногих сносных фильмов Джеки за последние годы. В нем давний фанат артиста Ян придумал, как использовать тяжкое бремя культурного наследия звезды себе на пользу: отдав роль стареющего кинотрюкача актеру, знаменитому готовностью убиться ради хорошего кадра, он превратил шаблонную трагикомедию в нежную оду каскадерскому делу.
В «Охоте за тенью» Ян обошелся без подобных метаприемов, однако его понимание сильных и слабых сторон кумира никуда не делось. Пускай почтенный возраст не дает Джеки крутить сальто как в юности (за это в фильме отдувается молодежь), он все еще может убедительно дать в морду на камеру. И потому Ян в экшн-сценах грамотно отошел от фирменного акробатического стиля Чана в сторону большего реализма. Ради фанатов в «Охоте за тенью» оставили одну боевую сцену в духе прежнего Джеки с участием шеста и стиральных машинок, но, по правде говоря, она впечатляет куда меньше неожиданно брутальных и кровавых поединков с ножами и огнестрелом. По уровню жестокости это еще не «Рейд», но точно где-то недалеко от среднестатистического корейского боевика — недаром в одной из сцен авторы эффектно кланяются знаменитой разборке в коридоре из «Олдбоя».
Впрочем, стиль экшна продиктован не только возможностями звезды «Охоты за тенью», но и сравнительно суровой интонацией самого фильма. Хотя кино не лишено легких комедийных моментов, по духу оно ближе к последним частям «Миссия невыполнима», чем «Доспехам бога» и уж тем более «Операции „Панда"». Это полноценный экшн-триллер, в котором находится место не только дракам и перестрелкам, но и убедительному хичкоковскому саспенсу с резкими сюжетными поворотами. С последними Ян даже слегка переборщил: несмотря на солидный хронометраж в 142 минуты, фильм несется вперед на всех парах, рискуя оставить невнимательных зрителей с кучей вопросов к происходящему. И хотя Ян может отбрить все претензии словами «это не я слишком быстро монтирую — это вы слишком медленно думаете», сложно не обратить внимание, что фильму не всегда хватает воздуха. Особенно заметно это в не до конца пропеченной линии команды антагонистов, половина которых остаются статистами.
Геймеры во время просмотра вспомнят не только фильм «Миссия невыполнима», но и серию видеоигр Metal Gear Solid. Не просто так ее создатель великий и ужасный японец Хидэо Кодзима отсыпал щедрых комплиментов «Охоте за тенью» и в итоге поставил ее в топ лучших фильмов прошлого года. Ларри Ян проехался по всем фетишам знаменитого геймдизайнера: новым технологиям, шпионскому экшну, по-азиатски избыточной мелодраме и специфическому балансу между реализмом и художественными условностями. Последнее не всем придется по нраву, так что на всякий случай заранее уточню: это кино, которое сначала посвящает много времени механизму оперативной слежки, а затем устраивает безумную экшн-сцену, где человек, вооруженный перочинным ножиком, выносит в одни ворота целую толпу — просто потому, что это, черт возьми, эффектно.
Сгладить когнитивный диссонанс помогает кастинг. Совокупность заслуг Джеки Чана перед кинематографом по умолчанию поднимает его героя до уровня живого мифа, к тому же артист на роль злодея тоже подобран неслучайный. Тони Люн Кафай (справка: это не тот Тони Люн, о котором вы, скорее всего, подумали, хотя у Вонга Карвая он тоже играл) — еще один заслуженный ветеран гонконгского кино, не уступающий своему противнику ни в харизме, ни, что довольно неожиданно, в физической подготовке. Из-за этого кульминационная схватка двух стариков выглядит не хрестоматийной дракой по пьяни бати с дедом, а битвой титанов. Что любопытно, Тони Люн Кафай играет эту роль уже во второй раз, ведь «Охота за тенью» — ремейк гонконгского триллера «Око небесное». Более того, новый фильм устроен как неофициальный сиквел, в таймлайне которого герой Тони Люн Кафая не погиб, как в финале «Ока», — именно поэтому он несколько раз вспоминает некую стычку с полицейскими.
Герои мифических сверхспособностей в относительно реалистичном сеттинге — такое мы уже видели и в Metal Gear Solid, и в «Миссия невыполнима». Выделяет «Охоту за тенью» на их фоне собственное высказывание, аккуратно вплетенное на уровне подтекста. Поначалу кажется, что, как и другой блокбастер с Томом Крузом, «Топ Ган: Мэверик», фильм сведется к агитации за превосходство аналогового опыта над технологическим совершенством, однако Ян относится к животрепещущей теме с буддийским спокойствием. Джеки Чан, конечно, лучше любой нейросети, но все же когда в одной из сцен ИИ дает полезную наводку героям, то получает в награду от Вонга ту же реакцию удивления и восхищения, которую может выразить твой дедушка, если умная колонка включит по его просьбе любимую песню Муслима Магомаева.
Недаром и Джеки Чан, и Тони Люн Кафай играют приемных отцов: противостояние Вонга и Тени — не просто майкл-манновская схватка двух профессионалов по разные стороны закона, это битва противоположных моделей родительства. В одной балом правит жестокость, порождающая взаимную паранойю. В другой — забота, внимание и желание помочь юности встать на ноги. Молодой артистке Чжан Цзыфэн почти не достается экшн-сцен, но неслучайно именно ее героиня добегает с эстафетной палочкой до победного финала.
Все это может звучать слишком назидательно, но, опять же, Яну хватает ума делиться своими мыслями между строк, не перетягивая одеяла с крутого шпионского экшна. Вдобавок у режиссера есть козырь, благодаря которому родительская линия фильма начинает казаться трогательной, — природная теплота Джеки Чана. От нее тает не только героиня Цзыфэн, но и циничное зрительское сердце, привыкшее видеть во всем фигу. В этом плане посоперничать с Джеки Чаном сможет лишь народный дед Российской Федерации Юрий Стоянов — хочется верить, они никогда не окажутся в одном кадре, потому что такой прицельный заряд доброты не переживут даже самые избалованные внуки.
Василия Говердовского