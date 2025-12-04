Pantone объявил цвет 2026 года
В России заблокировали Snapchat
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей

Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон

Google раскрыл, какие запросы были самыми популярными в 2025 году. Среди фильмов чаще всего гуглили «Анору». В тройку также попали «Супермен» и «Minecraft в кино».

В категории актеров и актрис наибольший интерес у пользователей был к Майки Мэдисон. За ней следуют Льюис Пуллман и Изабела Мерсед.

Самым популярным сериалом в поисковике стал «Монстры: История Эда Гина». С ним в топ-3 — «Игра в кальмара» и «Переходный возраст». 

Из компьютерных игр чаще всего искали Arc Raiders, Battlefield 6 и Strands, из текстов песен ― «DtMF» Bad Bunny, «Tabola Bale» Silent Open Up и «Ordinary» Алекса Уоррена. 

Новости, которые привлекли наибольшее внимание в 2025 году, ― убийство Чарли Кирка, события в Иране и приостановка работы правительства США. Топ-3 популярных персон: D4vd, Кендрик Ламар и Джимми Киммел.  

Декабрь ― время, когда все подводят итоги. «Википедия» назвала самые посещаемые страницы года, Spotify ― самую популярную музыку, а Кембриджский и Оксфордский словари ― слова года. 

