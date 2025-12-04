Pantone объявил цвет 2026 года
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года

Фото: Charlie Kirk/YouTube

«Википедия» объявила самые читаемые статьи в 2025 году. Чаще всего пользователи читали о политиках, фильмах и сериалах.

Самая читаемая статья в англоязычной «Википедии» в этом году была посвящена Чарли Кирку — американскому политическому активисту, которого убили в сентябре на организованных им университетских дебатах. На следующий день люди просмотрели статью о Кирке почти 15 млн раз, что в среднем составляет более 170 просмотров в секунду. При этом около 43% просмотров статьи о политике были сделаны за пределами США. 

На втором месте оказалась статья «Смерти в 2025 году», которая никогда не опускалась ниже третьего места в ежегодном списке «Википедии» самых читаемых статей. Эта ежегодная статья обновляется редакторами-волонтерами английской «Википедии», которые находят некрологи, опубликованные после смерти известных людей.

После смерти папы римского Франциска пользователи захотели узнать про нового папу — Льва XIV. На страницу «Википедии» за секунду зашли около 800 тыс. человек — это абсолютный рекорд. Многие также захотели больше узнать о жизни Франциска — его статья в англоязычной «Википедии» заняла 11-е место по читаемости в этом году.

Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года. Он уже восьмой раз попадает в ежегодный список самых читаемых статей английской «Википедии». С 2015 года статья о Трампе в английской «Википедии» не появлялась в этом списке только в 2022 и 2023 годах.

В топ популярных вошли статьи о серийном убийце Эде Гейне, фильмах 2025 года «Грешники», «Супермен», «Громовержцы*», «Фантастическая четверка: Первые шаги» и «Орудия», сериалах «Разделение» и «Переходный возраст». Часто читали и о политиках: кроме Дональда Трампа и Чарли Кирка людей интересовали предприниматель Илон Маск, член Ассамблеи штата Нью-Йорк Зохран Мамдани и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В поп-культуре по просмотрам лидируют Оззи Осборн, MrBeast и Криштиану Роналду.

Ранее итоги года подвели российский и шведский стриминги — «Яндекс Музыка» и Spotify. В России артистом года назвали Ваню Дмитриенко, в США — рэпера Bad Bunny.

