Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»

Сервис «Яндекс Музыка» вручил награды победителям ежегодной премии «Итоги года» на церемонии в Московском международном Доме музыки.
Звание «Артист года» получил 20-летний поп-исполнитель Ваня Дмитриенко. Аудитория певца за год превысила 19 млн слушателей. Его совместный трек с Аней Пересильд «Силуэт» признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года». Награду Дмитриенко вручил Филипп Киркоров.
Mona стала артисткой года, общее число ее слушателей за год достигло почти 21 млн человек. Ее победу объявила народная артистка России певица Валерия.
В номинации «Группа года» победил коллектив «Бонд с кнопкой», его в видеоформате поздравил спортсмен Александр Овечкин. Песня группы «Кухни» провела 85 дней в топе чарта сервиса, из‑за чего она также получила премию «Покорители чарта».
Альбомом года был признан релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte-Cristo/Most Valuable Pirate», все треки которого вошли в чарт сервиса в первые сутки после выхода. Исполнителю вручил премию артист Сергей Шнуров. Треком года стала коллаборация «Худи» (Artik & Asti, Джиган, Niletto).
В номинации «Главный по лайкам» победил Макан. Июльский альбом артиста «Bratland» в день релиза добавили в коллекцию 1 млн раз. В номинации «Главные по концертам» победу одержала инди-рок-группа «Дайте танк (!)». Группа стала лидером по числу проданных билетов за весь год.
«Искрой года» стал фрешмен Темный принц, начинавший свой путь на SoundCloud. С момента выхода дебютного сингла на стриминговых площадках количество ежемесячных слушателей артиста в «Яндекс Музыке» выросло с нуля до 2,1 млн.
«Выбор редакции» в этом году пал на мультиплатинового продюсера из Беларуси Андрея Катикова. В 2025 году Катиков выступил в Лужниках на разогреве у Леонида Агутина.