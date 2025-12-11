Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер»» стали словами 2025 года

Психолог Анна Чуксеева рассказала «Афише Daily», почему именно эти термины стали настолько популярными. Специалист рассказала, что зумеры вышли на первый план, поскольку представители этого поколения стали занимать все больше ролей в обществе.
«Им сейчас до 25 лет, они становятся все более заметными и выходят на рынок труда. Самые успешные занимают руководящие позиции и, возможно, в связи с этим в обществе возникла потребность осмыслить эту категорию», — делится психолог.
Тревожность же, по словам Чуксеевой, оказалась в топе, поскольку сейчас есть мода на психологические диагнозы. «Когда-то все говорили про биполярное расстройство, сплин или депрессию, сейчас — время тревожности. Могу предположить, что мы сейчас на самом деле в посттревожном периоде после 2020–2022 годов, когда пришло время столкнуться с последствиями стрессов и переживаний», — отмечает специалист.
По ее словам, после 2020 года панические атаки и тревожные состояния связывались с постковидным симптомом, поэтому эта тема стала сильно освещаться. «Я стала замечать, что это слово стало появляться в корпоративном языке. Люди начали говорить, что человек тревожный, имея в виду его педантичность и требовательность. Сложно сказать, что причина и что следствие, но вышедшая в том году “Головоломка 2” также популяризировала тревожность», — считает психолог.
Анна добавляет, что традиционно считается, что более эмоциональны, эмпатичны и более тревожны женщины. Но мужчины тоже испытывают тревогу, просто реже это признают.
Чтобы меньше переживать, она дает несколько рекомендаций. Во-первых, можно вести дневник эмоций и наблюдать, как часто появляются тревожные мысли.
«Во-вторых, очень важно восстановить физическое состояние, как бы банально это не звучало: нехватка сна, плохое питание, нехватка витаминов, провоцирует тревожное состояние и истощает. В-третьих, часто сильно помогает знание причины тревоги. Когда она «опредмечена», мозг может сосредоточиться над решением задачи», — делится психолог.
Кроме того, по ее словам, тревога «заразна», поэтому стоит более тщательно выбирать окружение и сократить поток новостной негативной информации. Поможет также работа с телом, творчество и спорт, добавляет Чуксеева.
При этом стоит отличать тревогу от тревожного расстройства. «Нормальная тревога — это кратковременная реакция на событие. У вас экзамен — вы тревожитесь. Экзамен прошел — тревога спала. Если у вас нет экзамена, или он прошел, но вы продолжаете тревожиться и не находить себе места - это признак гипертревожности», — отмечает Чуксеева.
В этой ситуации человек накручивает себя — катастрофизирует и приписывает негативные сценарии себе. «В перспективе у него искажается картина мира: представления о себе и о мире становятся негативными, снижается самооценка. Тревожные переживания могут сопровождаться сердцебиением, повышенным давлением, расстройством сна и аппетита», — подчеркивает специалист. Она обращает внимание, что, если тревога становится регулярной и существенно влияет на жизнь, нужно обратиться за консультацией специалиста.
Кроме того, с тревожностью связано и слово «выгорание», которое оказалось на втором месте рейтинга «Грамоты. Ру». По словам Анны, оно также характеризует истощенное психологическое состояние, которому чаще подвергаются люди с повышенной тревожностью.
Слово «Редфлаг» тоже попало в список на волне популяризации темы психологии. «По мере роста запроса на психологическое просвещение все больше стали говорить о тебе границ и соответственно, один из подходов к определению границ — знать красные флаги в отношениях и коммуникации», — заключила психолог.