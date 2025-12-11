Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер»» стали словами 2025 года

По ее словам, после 2020 года панические атаки и тревожные состояния связывались с постковидным симптомом, поэтому эта тема стала сильно освещаться. «Я стала замечать, что это слово стало появляться в корпоративном языке. Люди начали говорить, что человек тревожный, имея в виду его педантичность и требовательность. Сложно сказать, что причина и что следствие, но вышедшая в том году “Головоломка 2” также популяризировала тревожность», — считает психолог.