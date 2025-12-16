Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года

Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми

Фото: Photo by Jean Catuffe/GC Images

Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Робом и Мишель Райнер в тот день, когда их нашли мертвыми. Об этом Мишель рассказала на шоу «Jimmy Kimmel Live!», пишет Variety.

«Мы знали их много-много лет и должны были встретиться с ними в тот вечер. Но мы узнали новости», — сказала бывшая первая леди США. Она добавила, что Райнеры были одними из самых порядочных и смелых людей, которых можно было когда-либо узнать.

Американский кинематографисты Роб и Мишель Райнер были найдены мертвыми в своем доме 14 декабря. Райнер известен по таким лентам, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».

Позднее их 32-летнего сына Ника Райнера задержали по подозрению в убийстве. Дело о предполагаемом преступлении передадут в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса 16 декабря. После этого Нику могут предъявить официальные обвинения. 

Расскажите друзьям