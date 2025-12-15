В США задержали сына предположительно убитого режиссера Роба Райнера

Роба и Мишель Райнеров нашли мертвыми 14 декабря у них дома в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Роб Райнер известен как автор фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его жена была фотографом и продюсером.