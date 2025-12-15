В США задержали сына предположительно убитого режиссера Роба Райнера

32-летнего Ника Райнера, сына режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, задержали по подозрению в убийстве родителей. Об этом написал The New York Times.
Мужчину арестовали вечером 14 декабря. В настоящее время он содержится в тюрьме округа Лос-Анджелес. По информации СМИ, изначально за его освобождение назначили залог в размере 4 млн долларов, но затем возможность залога отменили.
Дело о предполагаемом убийстве Роба Райнера и Мишель Райнер передадут в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса 16 декабря. После этого Нику Райнеру могут предъявить официальные обвинения.
Роба и Мишель Райнеров нашли мертвыми 14 декабря у них дома в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Роб Райнер известен как автор фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его жена была фотографом и продюсером.
Ник Райнер работал со своим отцом над фильмом «Быть Чарли», частично основанным на его юности. Ник неоднократно рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью и периодами бездомности.