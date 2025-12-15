В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоте Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарлза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки

В Лос-Анджелесе найдены мертвыми режиссер Роб Райнер и его жена

Фото: Rodin Eckenroth/Getty images

14 декабря голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер были найдены мертвыми в своем доме в престижном районе Брентвуд. Об этом пишет Variety.

По предварительной информации полиции Лос-Анджелеса, супруги были убиты. «С глубокой скорбью мы объявляем о трагической кончине Мишель и Роба Райнеров. Мы разбиты этим внезапным ударом и просим о конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении его семьи.

Роб Райнер начал карьеру как актер, получив две премии «Эмми» за роль зятя Арчи Банкера в ситкоме «Все в семье» (1971–1978 года). Но всемирную славу ему принесла режиссерская работа.

Его дебютный фильм «Это — Spinal Tap» стал культовой пародией на рок-документалистику. В последующие годы Райнер снял несколько кассовых хитов. Среди них — «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли…», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его последней работой стал сиквел «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается».

