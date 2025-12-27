Самым востребованным направлением для поездок россиян на зимние каникулы стал Египет. На него приходится 27% всех бронирований. Об этом сообщает сервис Travelata.
На втором месте по популярности — ОАЭ (15%), следом идут Таиланд и Турция (по 13%). Российские направления замыкают топ-5 с долей 11%, что ниже показателя каникул на рубеже 2024 и 2025 годов —15%. Средняя стоимость путешествия по стране выросла с 102 тыс. рублей до 108 тыс. рублей.
Среди представленного топ-5 самая самый дорогой отдых предстоит тем, кто летит в Таиланд. Тур обойдется в среднем 340 тыс. рублей. За ним следует ОАЭ с 295 тыс. рублей, затем Египет с 235 тыс. рублей. 210 тыс. рублей стоит отдых в Турции.
С 1 января по 16 декабря Таиланд принял 1 757 237 туристов из России. Эта цифра уже превысила показатель самого успешного 2013 года (1 746 565 человек).
Ожидается, что по итогам 2025 года показатель составит 1,85–1,9 млн отдыхающих. В этом случае турпоток 2013 года будет превышен на 8,7%, отметили в АТОР. Россия занимает четвертое место среди всех стран по объему туристов, отправляющихся в Таиланд.