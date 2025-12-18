Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года

С 1 января по 16 декабря Таиланд принял 1 757 237 туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров.



Эта цифра уже превысила показатель самого успешного 2013 года (1 746 565 человек). Ожидается, что по итогам 2025 года показатель составит 1,85–1,9 млн отдыхающих. В этом случае турпоток 2013 года будет превышен на 8,7%, отметили в АТОР. Россия занимает четвертое место среди всех стран по объему туристов, отправляющихся в Таиланд.



В числе причин такого спроса операторы называют улучшение инфраструктуры для семейного отдыха. Кроме того, Таиланд весь год развивал туристические предложения для путешественников, которые искали необычных впечатлений.



Недавно стало известно, что Министерство туризма и спорта Таиланда хочет запустить программу бесплатных внутренних перелетов для иностранных туристов. На инициативу предлагают выделить 700 млн бат, чтобы привлечь не менее 200 тыс. путешественников и стимулировать поездки за пределы популярных городов.