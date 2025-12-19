«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной

Фото: Engin Yapici/Unplash

В 2025 году россияне чаще всего путешествовали за рубеж весной, следует из данных сервиса OneTwoTrip, с которыми ознакомилась «Афиша Daily».

На весну пришлось 27,3% от общего числа заказов. Второе место заняла осень, затем — лето. Зима замыкает рейтинг популярных сезонов для поездок.

Самый длительный отдых приходится на лето: средняя продолжительность бронирования составляет 4 дня. Осень почти не отстает с показателем 3,9 дня. Зимой в отелях проводят в среднем 3,8 дня, весной — 3,5 дня.

Самым популярным направлением зимнего отдыха оказался Таиланд — на него пришлось 15,1% заказов. Весной, летом и осенью россияне предпочитали Турцию (12,9%, 14,7% и 15,1% бронирований соответственно).

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что Москва по итогам 2025 года стала самым популярным направлением для внутреннего туризма. Столица впервые за последние пару лет обошла традиционного лидера — Краснодарский край.

