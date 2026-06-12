Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов

Композитор Людвиг Горанссон использовал для саундтрека к «Одиссее» Кристофера Нолана копии древнегреческих инструментов. Об этом он рассказал в новом ролике о создании картины, опубликованном на ютуб-канале Universal Pictures.
По словам Горанссона, Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе. Для музыки к картине использовали лиру, авлос и бронзовые инструменты, в том числе гонги, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке.
Авлос — древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Музыкант Каллум Армстронг рассказал, что для фильма воссоздали его копию: оригинал датируется VI–V веками до нашей эры. При этом до наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому исследователям пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам.
Музыкант Роза Фрагорапти показала, как играют на лире. Технику исполнения восстанавливали по изображениям на древних урнах и другим историческим материалам.
«Одиссея» Нолана — почти трехчасовая экранизация эпической поэмы Гомера о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и Эллиот Пейдж.
Для Горанссона это третья совместная работа с Ноланом после «Довода» и «Оппенгеймера». За музыку к «Оппенгеймеру» композитор получил «Оскар».