Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session

10 июня в Москве прошла первая вечеринка Aperol Sunset Session. Она собрала более 200 гостей — представителей медиа, креативной индустрии, музыкального сообщества и кино.
Среди гостей были команды «Афиши Daily» и «Афиши», а еще Николай Редькин, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Илья Макаров, Стас Круглицкий и Эмир Кашоков.
Главным событием вечера стало выступление Feduk. Артист подготовил специальную программу и исполнил свои хиты в необычных аранжировках. Например, «Розовое вино» прозвучало в жанре регги, а «Последний день лета» — в джазовой интерпретации.
На сцену также вышли молодые музыканты J.Rouh и Arustamov, которых поддерживает Feduk. Они исполнили собственные песни.
Aperol Sunset Session станет серией летних мероприятий. Впереди — новые вечеринки на закате и специальные проекты с Feduk.