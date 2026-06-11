Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов

По словам Марты, это произошло в Новый год с 1999-го на 2000-й. Несколько семей с детьми праздновали на пирсе у моря недалеко от Щецина и Свиноуйсьце. Детям тогда было от 9 до 13 лет. Они положили письмо в бутылку из-под шампанского и бросили ее в воду.