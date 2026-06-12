Директор фестиваля «Ночь света» Наталья Аршанская рассказывала «Афише Daily» об одной из работ Хокни. В 1983 году художник проводил рождественские каникулы с пожилой матерью и друзьями. Во время партии в скребл он не смог сосредоточиться на словах, потому что увидел в происходящем нечто большее, чем вечер за настолкой. Он взял в руки камеру и начал снимать участников игры, а позже сделал из этих фото коллаж.