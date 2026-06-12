Самыми грибными местами Подмосковья оказались Серпухов, Чехов и Дмитровский округ

«В июне за грибами идут не в глухой лес, а на опушки и в светлые перелески. <…> По экологии традиционно рекомендую запад и восток области (Рузский, Орехово-Зуевский округа). Обходите стороной леса в прямой видимости от крупных свалок и оживленных трасс», — пояснил Вольпин.