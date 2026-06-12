В тизере показали банду котов на крыше: один из них щелкает когтями, как мафиози ножом. Затем Неро и Рокко допрашивают другого кота о пропавшем тунце, но все трое быстро отвлекаются на лампочку со шнурком и начинают драться из-за нее.