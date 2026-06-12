Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании

В выходные через Москву пройдет атмосферный фронт с грозовыми ливнями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В субботу ночью ожидается от +15 до +18 градусов, днем — от +26 до +29. В воскресенье под утро похолодает до +13 градусов, а после полудня столбики термометров поднимутся до +21…+24.
На следующей неделе вероятность дождей с ливнями сохранится, отметил синоптик. Ночная температура опустится до +8…+13, дневная — до +17…+22.
В пятницу днем на север и восток Москвы обрушился дождь с градом. По прогнозам Тишковца, лить будет до 21.00.