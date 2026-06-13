Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью

Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в Зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера.
Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать.
Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Sombr, который исполнил на церемонии ее песни «Cardigan» и «Dear John». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством.
В своей 20-минутной речи артистка также затронула тему будущего музыкальной индустрии, подчеркнув важность человеческого творчества в эпоху развития искусственного интеллекта. Она заявила, что считает Sombr одним из музыкантов, которые будут определять будущее современной музыки.
Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт едва сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддержали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет.
«Я никогда не смогу в полной мере выразить свою благодарность за то, что вы сделали для меня. Именно благодаря вам я нахожусь здесь сегодня», — сказала певица, обращаясь к родным.
Стивен Спилберг в своей речи назвал Свифт уникальным явлением современной культуры и сравнил ее влияние с крупнейшими авторами песен прошлого, включая дуэт Леннона и Маккартни. Режиссер также пошутил над возможностями искусственного интеллекта, отметив, что никакой алгоритм не способен заменить талант настоящего автора.