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Muse анонсировали тур по Великобритании и Европе в поддержку нового альбома

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @Muse

Британская рок-группа Muse объявила даты тура по Великобритании и Европе, который пройдет осенью и зимой 2026 года. Концерты будут посвящены выходу десятого студийного альбома коллектива «The Wow! Signal», релиз которого запланирован на 26 июня.

Британская часть гастролей стартует 12 и 13 ноября двумя концертами в манчестерской арене Co-op Live. После этого музыканты выступят на лондонской площадке The O2, где дадут два шоу подряд — 15 и 16 ноября.

Затем группа отправится в европейскую часть тура. В расписание вошли концерты в Берлине, Милане, Дюссельдорфе, Париже, Амстердаме, Монпелье и Цюрихе. Всего коллектив запланировал 16 выступлений на крупнейших аренах Европы.

Продажа билетов начнется 19 июня, а участники официального фан-клуба смогут получить доступ к предпродаже двумя днями ранее. Новый альбом «The Wow! Signal» станет первой полноформатной работой Muse после пластинки «Will of the People», вышедшей в 2022 году. В релиз также войдут ранее представленные синглы «Cryogen», «Nightshift Superstar» и «Hexagons».

Название альбома отсылает к знаменитому сигналу Wow! , зафиксированному астрономами в 1977 году. Необычный радиосигнал, пришедший из направления созвездия Стрельца, стал одной из самых известных космических загадок XX века и породил множество теорий о возможном внеземном происхождении.

По словам представителей группы, новый материал посвящен темам космоса, надежды, неизвестности и возможного контакта с внеземными цивилизациями.

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