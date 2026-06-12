Студия Lionsgate приобрела долю в Runway AI и планирует создавать короткие сериалы с помощью ИИ

Lionsgate приобрела долю в Runway — компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию «мероприятий, ориентированных на кинематографистов».
Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии — вселенные «Джона Уика», «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр».
Вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс сказал: «Runway — отличный креативный партнер, важная часть нашей ИИ-стратегии и ценный двигатель для расширения наших сторителлинг-возможностей. Мы считаем, что это поможет нашим талантам переопределить и изменить искусство возможного в их творческих начинаниях».
Компании впервые заключили соглашение в 2024 году. Тогда Lionsgate использовала технологии Runway для визуализации, раскадровки, постпродакшна и перепрофилирования контента под разные рейтинги и жанры.
В Голливуде к ИИ относятся по-разному. Гильермо дель Торо говорит, что скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах. Мартин Скорсезе, напротив, поддержал технологию: он применяет ИИ для создания раскадровок. «Кино — молодое искусство, ему всего около 125 лет. Мы должны быть открыты к его развитию», — говорит режиссер.