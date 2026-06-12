Студия Lionsgate приобрела долю в Runway AI и планирует создавать короткие сериалы с помощью ИИ

В Голливуде к ИИ относятся по-разному. Гильермо дель Торо говорит, что скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах. Мартин Скорсезе, напротив, поддержал технологию: он применяет ИИ для создания раскадровок. «Кино — молодое искусство, ему всего около 125 лет. Мы должны быть открыты к его развитию», — говорит режиссер.