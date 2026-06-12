Соркин пояснил: «Он просто больше не хотел, чтобы его ассоциировали с Марком Цукербергом. У него есть претензии к этому парню. Ему не нравится, когда в аэропортах к нему подходят дети с визитками, на которых написано „Я CEO, сучка“, чтобы он их подписал». За роль Цукерберга в первой части Айзенберга номинировали на «Оскар».