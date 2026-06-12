Аарон Соркин, режиссер «Социальной расплаты» — продолжения «Социальной сети» — рассказал, что потратил три дня на уговоры Джесси Айзенберга вернуться к роли Марка Цукерберга, но безуспешно. Новый фильм выйдет в зарубежный прокат 9 октября.
Соркин пояснил: «Он просто больше не хотел, чтобы его ассоциировали с Марком Цукербергом. У него есть претензии к этому парню. Ему не нравится, когда в аэропортах к нему подходят дети с визитками, на которых написано „Я CEO, сучка“, чтобы он их подписал». За роль Цукерберга в первой части Айзенберга номинировали на «Оскар».
Соркин был сценаристом «Социальной сети» Финчера, а в «Социальной расплате» выступил и режиссером, и сценаристом. Он говорит, что в обоих фильмах писал Цукерберга как любого другого персонажа — личное отношение не важно. «Я не могу судить Марка Цукерберга, пока пишу. Ты должен писать его так, будто он доказывает всевышнему, почему его стоит пустить в рай».
Фильм 2010 года повествовал о создании Facebook*, и картина Соркина станет не прямым продолжением, а дополнением. Она будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta* осознавала негативное влияние алгоритмов социальных сетей компании на пользователей-подростков и распространяла дезинформацию.
Цукерберга, в итоге, сыграет Джереми Стронг, известный по ролям Кендалла Роя в сериале «Наследники» и Роя Кона в фильме «Ученик. Восхождение Трампа». В фильме также снимаются Майки Мэдисон («Анора», «Крик») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»). Недавно вышел первый трейлер.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.