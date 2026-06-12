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«Дом Гиннесса» продлили на 2-й сезон

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix продлил сериал «Дом Гиннеса» на второй сезон, сообщает Variety. Производство запланировано на начало 2027 года.

Первый сезон вышел 25 сентября 2025 года. Его действие разворачивается в Ирландии 1860-х. История начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, который привел к успеху семейную пивоварню. Его дети — Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши) — борются за власть и расширение империи.

В актерский состав также входят Джеймс Нортон, Дервла Кирван, Джек Глисон, Нив МакКормак, Даниель Галлиган, Энн Скелли, Шеймус О’Хара, Майкл Макэ́лхаттон, Дэвид Уилмот и Майкл Колган.

Сериал создал Стивен Найт, известный по «Острым козырькам». Вскоре после выхода шоу он рассказал Irish Mirror, что планирует расширить сериал по их образцу: Мы собираемся сделать второй, третий и четвертый сезоны… мы собираемся довести это все до 1960-х годов».

Сейчас Найт также работает над новым фильмом о Джеймсе Бонде — он пишет сценарий. Режиссером выступит Дени Вильнев («Дюна»). Найт говорил: «Это всегда было моей мечтой, и просто фантастика, что меня пригласили. Не могу дождаться начала работы. Я уже много лет поклонник Бонда и надеюсь, что это во мне уже на уровне ДНК, — получится что‑то в духе классики, но одновременно новое: лучшее, мощнее и смелее».

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