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Создатель оригинального «Лило и Стича» снимет продолжение игрового фильма Disney

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Disney определилась с режиссером продолжения игрового фильма «Лило и Стич». Постановкой сиквела займется Крис Сандерс — один из создателей оригинального анимационного фильма 2002 года и голос Стича во всех основных версиях франшизы.

Сандерс уже участвовал в работе над новым проектом в качестве сценариста, а теперь официально возглавит съемочный процесс. Производство картины должно начаться до конца этого года.

Продюсером продолжения вновь выступит Джонатан Эйрих, работавший над первой игровой адаптацией. Исполнительным продюсером проекта станет Райан Халприн.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что новый фильм расскажет совершенно оригинальную историю, не основанную напрямую на предыдущих продолжениях франшизы.

Игровой «Лило и Стич», вышедший в 2025 году, стал одним из крупнейших хитов Disney последних лет. Картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате, из которых свыше 423 млн пришлись на Северную Америку. Успех фильма связывают как с семейной аудиторией, так и с поколением зрителей, выросших на оригинальном мультфильме.

Первая анимационная лента рассказывала историю девочки Лило, которая подружилась с необычным существом по имени Стич — генетически созданным инопланетянином, задуманным как разрушительное оружие. После успеха мультфильма франшиза получила несколько продолжений и анимационный сериал.

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